Nel 2025, in Italia sono state circa 18.000 le segnalazioni di minori scomparsi, con oltre il 60% di stranieri ancora non ritrovati. Ogni giorno vengono registrate in media quasi 50 denunce di bambini e adolescenti scomparsi. La maggior parte delle segnalazioni riguarda minori di nazionalità straniera, e molte di queste non sono state ancora rintracciate. I dati evidenziano un numero elevato di casi irrisolti nel corso dell’anno.

Roma, 25 maggio 2026 – Ogni giorno, in Italia, vengono registrate in media quasi cinquanta segnalazioni di scomparsa che riguardano bambini e adolescenti. Non rapimenti nel senso cinematografico del termine, non sempre almeno. Fughe da casa, allontanamenti da comunità, separazioni lungo le rotte migratorie, sparizioni dentro le reti del digitale. Numeri che raccontano soltanto la parte emersa di un fenomeno molto più vasto di quanto si immagini. Secondo la XXXIV Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nel 2025 in Italia sono state registrate 17.942 segnalazioni di scomparsa riferite a minorenni, pari al 70,8% del totale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quasi 18mila segnalazioni di minori scomparsi in Italia nel 2025: sei stranieri su dieci mai ritrovati

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