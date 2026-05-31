Inpgi avanzo record da 233 milioni nel 2025 Pensioni quasi raddoppiate
L’Inpgi ha annunciato un avanzo di 233 milioni di euro nel 2025, il più alto di sempre. Le pensioni erogate sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente. L’ente previdenziale ha registrato entrate maggiori e uscite più contenute rispetto al passato, portando a un saldo positivo. I dati indicano un miglioramento significativo rispetto agli anni precedenti, con una crescita delle prestazioni pensionistiche e una gestione più efficace delle risorse.
L’ Inpgi chiude il 2025 con risultati economici particolarmente positivi. L’ente previdenziale dei giornalisti autonomi, freelance e collaboratori coordinati e continuativi ha registrato un avanzo di esercizio pari a 233,5 milioni di euro, accompagnato però da un forte aumento della spesa pensionistica, salita a 18,9 milioni di euro rispetto ai 9,8 milioni dell’anno precedente. Un dato che potrebbe apparire contraddittorio, ma che trova spiegazione soprattutto nel crescente utilizzo delle ricongiunzioni contributive previste dalla legge 45 del 1990, uno strumento che consente ai professionisti di riunire i contributi versati in diverse gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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