inpgi avanzo record da 233 milioni nel 2025 pensioni quasi raddoppiate

Notizia in breve

L’Inpgi ha annunciato un avanzo di 233 milioni di euro nel 2025, il più alto di sempre. Le pensioni erogate sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente. L’ente previdenziale ha registrato entrate maggiori e uscite più contenute rispetto al passato, portando a un saldo positivo. I dati indicano un miglioramento significativo rispetto agli anni precedenti, con una crescita delle prestazioni pensionistiche e una gestione più efficace delle risorse.