Il Papa ha pronunciato un discorso sulla pace, rivolgendosi a leader internazionali e sottolineando l'importanza di trovare soluzioni pacifiche. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha annunciato di aver sospeso un’operazione militare nello Stretto di Hormuz, che avrebbe permesso il transito delle navi. Circolano anche voci di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, volto a porre fine alle tensioni tra i due paesi.

Prima l’annuncio a sorpresa di Donald Trump, che ha sospeso l’operazione Project Freedom, volta ad agevolare il transito delle navi nello Stretto di Hormuz, poi le indiscrezioni di stampa su un possibile accordo che metterebbe fine alle ostilità tra Usa e Iran. Insomma, in modo del tutto inatteso, in Medio Oriente sono ore di attesa e di speranza. Una giornata iniziata con il tycoon che, su Truth, ha scompigliato le carte affermando che “su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, abbiamo concordato con l’Iran che l’operazione Project Freedom verrà sospesa per un breve periodo di tempo, per vedere se un accordo potrà essere finalizzato”. Una decisione che, secondo lui, trova fondamento nel “fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “La Chiesa si occupa della pace”, dal Papa una lezione di stile a Trump. E intanto Iran e Usa discutono su un possibile accordo per mettere fine al conflitto

Notizie correlate

Trump vede vicina la pace in Iran: “Accordo possibile entro aprile”. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio OrienteNonostante il fallimentare negoziato di Islamabad, Donald Trump continua ad affermare che “la guerra in Iran è quasi finita”.

Ultimatum a Teheran e continue giravolte. Trump non sa più come mettere fine al conflitto con l’IranPrima le minacce di bombardare a tappeto l’Iran in caso di fallimento dei negoziati, sostenendo che non avrebbe “mai concesso una proroga del cessate...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Onnipotenza - Left; Germania-Vescovi: Europa! Europa!; Perché anche i giovani e i poveri dovrebbero dire la loro sulla scelta dei vescovi; Il cardinale Pizzaballa: Il dolore è di tutti, ma c’è chi occupa e chi è occupato.

La Chiesa ha detto che nel matrimonio si può fare sesso anche senza fini riproduttivi. Ma è una novità?No a poligamia e infedeltà, sì al sesso tra coniugi anche se non per fini produttivi. È questa la sintesi della nota Una caro (Una sola carne) - Elogio della monogamia prodotta dal dicastero per la ... quotidiano.net

Cultura - Pistoia: la chiesa di San Leone ospita "Rosarium", la mostra di Malgorzata Matyjaszczyk. - facebook.com facebook

Papa: "La Chiesa denuncia male in ogni forma". Le parole dopo il nuovo attacco di Trump x.com