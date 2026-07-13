Marina di Carrara la Sea Watch 5 è arrivata in porto con 50 migranti
La nave ong tedesca Sea Watch 5 è arrivata nel porto di Marina di Carrara con 50 migranti a bordo. La nave è entrata in porto domenica sera dopo aver trascorso alcuni giorni in mare, durante i quali ha soccorso i migranti nel Mediterraneo meridionale. La nave ha attraccato in banchina e ha concluso la sua operazione di salvataggio.
È entrata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) nella serata di domenica 12 luglio la nave ong tedesca Sea Watch 5 con a bordo 50 migranti. La nave ha attraccato in banchina concludendo un viaggio di alcuni giorni dopo aver soccorso i migranti nel Mediterraneo meridionale. È il 23esimo arrivo di una nave ong nello scalo apuano, a partire dal primo avvenuto il 30 gennaio 2023. Il totale di migranti arrivato a Marina di Carrara sale a 2.493. Per la Sea Watch 5 è invece la quarta volta, l'ultimo sbarco risale al 29 giugno 2025. Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla prefettura di Massa-Carrara. «La Toscana è terra solidale e accogliente in tema di sbarchi», ha detto l'assessora regionale Alessandra Nardini, presente in banchina a Marina di Carrara. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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