La Fiorentina ha firmato in prestito il terzino del Bournemouth Jimenez squalificato

2026-07-16 18:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Fiorentina ha ingaggiato in prestito con opzione a titolo definitivo il terzino del Bournemouth Alex Jimenez. Jimenez è arrivato al Bournemouth dal Milan in prestito l’estate scorsa e il trasferimento è stato reso definitivo a febbraio per 17 milioni di sterline. Lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2031. Tuttavia, Jimenez è stato sospeso dal club in attesa dell’esito di un’indagine sulle accuse sui social media contro di lui. L’ultima volta che ha giocato per il Bournemouth è stata la vittoria per 3-0 sul Crystal Palace il 3 maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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