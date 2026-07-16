La Fiorentina ha firmato in prestito il terzino del Bournemouth Jimenez squalificato
La Fiorentina ha annunciato l'acquisto in prestito con opzione a titolo definitivo del terzino del Bournemouth, Alex Jimenez. Il giocatore, attualmente squalificato, si trasferisce alla squadra italiana. La formula prevede un accordo temporaneo con possibilità di acquisto definitivo al termine del prestito. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riportata da vari siti sportivi. Jimenez si unisce così alla rosa della Fiorentina per la prossima stagione.
2026-07-16 18:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Fiorentina ha ingaggiato in prestito con opzione a titolo definitivo il terzino del Bournemouth Alex Jimenez. Jimenez è arrivato al Bournemouth dal Milan in prestito l’estate scorsa e il trasferimento è stato reso definitivo a febbraio per 17 milioni di sterline. Lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2031. Tuttavia, Jimenez è stato sospeso dal club in attesa dell’esito di un’indagine sulle accuse sui social media contro di lui. L’ultima volta che ha giocato per il Bournemouth è stata la vittoria per 3-0 sul Crystal Palace il 3 maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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