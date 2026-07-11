Corriere dello Sport – La Fiorentina ha preso Alex Jimenez dal Bournemouth

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Alex Jimenez dal Bournemouth. L'esterno spagnolo, ex Milan, si è unito alla squadra. La società ha comunicato l'operazione attraverso i propri canali ufficiali. La firma è avvenuta nelle ultime ore. Jimenez arriva con un contratto di durata da definire. L'operazione è stata confermata anche dal direttore sportivo sui social. Non sono stati resi noti dettagli finanziari dell'accordo.

2026-07-11 17:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Colpo di mercato della Fiorentina, che come anticipato dal direttore Zazzaroni sul suo profilo instagram ha acquistato dal Bournemouth lo spagnolo ex-Milan Alex Jimenez. La formula è quella con diritto di riscatto, visite mediche quasi completate. Nuovo colpo in entrata per Grosso. Il nuovo tecnico Fabio Grosso incassa dunque un altro rinforzo per la nuova squadra che sta prendendo forma. Jimenez, classe 2005, torna in Serie A dopo la poco fortunata esperienza al Milan, che lo aveva acquistato nel 2024: ceduto dopo alcune incomprensioni con Allegri, ha fatto bene in Premier League con la maglia del Bornemouth, giocando 33 partite e facendo scattare l’obbligo di riscatto, ora la nuova chance per imporsi in Italia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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