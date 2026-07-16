La Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Alejandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. La formula prevede il trasferimento temporaneo con possibilità di acquisizione definitiva. La società ha comunicato ufficialmente il passaggio del calciatore, senza specificare ulteriori dettagli sul contratto o le modalità di pagamento. Jimenez Sanchez sarà a disposizione della squadra per le prossime partite.

FIRENZE – La Fiorentina comunica “di aver acquistato, a titolo di prestito (con riscatto fissato a 20 milioni), i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall’ A.F.C. Bournemouth”. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, ha all’attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: Jimenez in viola è ufficiale. Prestito con diritto di riscatto (fissato a 20 milioni) dal Bournemouth

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Fiorentina Close In on Alex Jiménez as €20m Buy Option Agreed with Bournemouth

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