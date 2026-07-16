la fiorentina femminile arriva a sansepolcro

Sabato 18 luglio si terrà in Piazza Torre di Berta la presentazione ufficiale della Fiorentina Femminile. La squadra sta proseguendo il ritiro estivo a Sansepolcro, dove si sta preparando per la stagione. La presentazione segna un momento chiave per il club, che ha avviato le attività di allenamento nella località toscana. La squadra continuerà con le sessioni di preparazione prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.

Arezzo, 16 luglio 2026 – : sabato 18 luglio la presentazione ufficiale in Piazza Torre di Berta. Entra nel vivo il ritiro estivo della ACF Fiorentina Femminile a Sansepolcro. Dopo l'arrivo della squadra in città, sabato 18 luglio alle ore 19.00, nella suggestiva cornice di Piazza Torre di Berta, si terrà la presentazione ufficiale delle giocatrici e dello staff tecnico, un momento aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di calcio. L'iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del soggiorno della formazione viola nel Borgo e offrirà ai tifosi l'occasione di conoscere da vicino le protagoniste della prossima stagione di Serie A femminile, condividendo con loro un momento di incontro nel cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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