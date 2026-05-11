Sansepolcro la storica fontana tornerà a Porta Fiorentina

A Sansepolcro, nei prossimi giorni, inizieranno i lavori di ricollocazione e restauro di una fontana storica in pietra serena situata vicino a Porta del Ponte. La fontana verrà spostata nella sua posizione originaria a Porta Fiorentina, dove si trovava in passato. L'intervento prevede il recupero e la sistemazione dell’elemento architettonico, che sarà ricollocato nel sito storico di appartenenza.

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