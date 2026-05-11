Sansepolcro la storica fontana tornerà a Porta Fiorentina

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sansepolcro, nei prossimi giorni, inizieranno i lavori di ricollocazione e restauro di una fontana storica in pietra serena situata vicino a Porta del Ponte. La fontana verrà spostata nella sua posizione originaria a Porta Fiorentina, dove si trovava in passato. L'intervento prevede il recupero e la sistemazione dell’elemento architettonico, che sarà ricollocato nel sito storico di appartenenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 11 maggio 2026 – Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ricollocazione e restauro dello storico fontanile in pietra serena attualmente situato nei pressi di Porta del Ponte, che verrà riportato nella sua storica collocazione originaria a Porta Fiorentina. Un intervento di recupero e valorizzazione che unisce memoria storica, tutela del patrimonio e senso di appartenenza della comunità cittadina. Il progetto, promosso dal Comune di Sansepolcro, prevede lo smontaggio, il restauro conservativo e il successivo ricollocamento della fontana, con interventi di pulitura delle superfici lapidee, revisione dell’impianto idraulico e recupero estetico dell’intero manufatto storico.🔗 Leggi su Lanazione.it

sansepolcro la storica fontana torner224 a porta fiorentina
© Lanazione.it - Sansepolcro, la storica fontana tornerà a Porta Fiorentina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Fiorentina: contro lo Jagiellonia maxi turn over. Lezzerini in porta, Piccoli davanti. E tornerà GudmundssonFIRENZE – La Fiorentina giovedì 26 febbraio 2026 di nuovo in campo per il ritorno dei play-off di Conference contro i polacchi dello Jagiellonia.

Fiorentina: contro lo Jagiellonia maxi turn over. Lezzerini in porta, Piccoli davanti. EJagiellonia, tornerà GudmundssonFIRENZE – La Fiorentina giovedì 26 febbraio 2026 di nuovo in campo per il ritorno dei play-off di Conference contro i polacchi dello Jagiellonia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web