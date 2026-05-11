Sansepolcro la storica fontana tornerà a Porta Fiorentina
A Sansepolcro, nei prossimi giorni, inizieranno i lavori di ricollocazione e restauro di una fontana storica in pietra serena situata vicino a Porta del Ponte. La fontana verrà spostata nella sua posizione originaria a Porta Fiorentina, dove si trovava in passato. L'intervento prevede il recupero e la sistemazione dell’elemento architettonico, che sarà ricollocato nel sito storico di appartenenza.
Arezzo, 11 maggio 2026 – Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ricollocazione e restauro dello storico fontanile in pietra serena attualmente situato nei pressi di Porta del Ponte, che verrà riportato nella sua storica collocazione originaria a Porta Fiorentina. Un intervento di recupero e valorizzazione che unisce memoria storica, tutela del patrimonio e senso di appartenenza della comunità cittadina. Il progetto, promosso dal Comune di Sansepolcro, prevede lo smontaggio, il restauro conservativo e il successivo ricollocamento della fontana, con interventi di pulitura delle superfici lapidee, revisione dell’impianto idraulico e recupero estetico dell’intero manufatto storico.🔗 Leggi su Lanazione.it
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