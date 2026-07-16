La FIFA deciderà ulteriori passi in risposta allo striscione insensibile dell’Argentina

La FIFA sta valutando i prossimi passi dopo che i giocatori argentini hanno mostrato uno striscione sulle Isole Falkland durante la semifinale contro l’Inghilterra. La decisione arriva in seguito alla pubblicazione dell’episodio, considerato “insensibile” dall’organizzazione. La federazione internazionale ha annunciato che procederà con ulteriori azioni. La vicenda si è verificata mercoledì, subito dopo la partita, e ha suscitato reazioni nel mondo del calcio.

2026-07-16 21:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La FIFA sta indagando dopo che i giocatori dell’Argentina hanno esposto uno striscione riferito alle Isole Falkland dopo la vittoria contro l’Inghilterra nella semifinale della Coppa del Mondo di mercoledì. L’Argentina, rimontata da un gol, si è imposta per 2-1 vincendo la rimonta finale e qualificandosi alla finale contro la Spagna domenica. Durante i festeggiamenti, diversi giocatori dell’Argentina hanno posato con uno striscione con la scritta “Las Malvinas son Argentinas (Le Falkland sono argentine)”. La Gran Bretagna e l’Argentina entrarono in guerra per le Falkland nel 1982, un conflitto durato 74 giorni che provocò la morte di 649 soldati argentini, 255 combattenti britannici e tre civili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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