Il governo britannico ha presentato una protesta ufficiale alla Fifa dopo che i giocatori argentini hanno esposto uno striscione durante una partita dei Mondiali, rivendicando le Isole Falkland. La Fifa ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sull'accaduto. Londra ha condannato l'atto, definendolo una provocazione. La vicenda riguarda un messaggio che affermava che le Falkland sono sotto sovranità argentina, nonostante la disputa territoriale tra Regno Unito e Argentina.

"I Mondiali potrebbero non essere nostri, ma le Isole Falkland lo sono sicuramente". Con queste motivazioni il governo britannico ha formalmente chiesto alla Fifa di aprire un'indagine dopo che alcuni giocatori dell'Argentina – in particolare Otamendi e Lo Celso - hanno esibito uno striscione con la scritta "Las Malvinas son Argentinas" ("Le Malvine sono argentine") al termine della vittoria per 2-1 contro l'Inghilterra nella semifinale del Mondiale. La Fifa ha confermato che aprirà un fascicolo e che attende il rapporto dei suoi delegati presenti ad Atlanta e poi procederà. Con tutta probabilità alla Federcalcio argentina sarà inflitta una multa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Giocatori Argentina in campo con striscione per le Malvinas: Londra indignata, Fifa apre inchiesta

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FIFA World Cup 2026 | Argentina's Falklands Banner Sparks FIFA Row After Semi-Final Win

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Giocatori Argentina in campo con striscione per le Malvinas: Londra indignata, Fifa apre inchiesta x.com

I giocatori argentini sventolano la bandiera politica delle Falkland dopo la partita contro l'Inghilterra. Da Reuters 15 luglio 2026, 23:57 reddit