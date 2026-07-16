La diplomazia del cardinale Zuppi in Ucraina è nei dettagli

Il cardinale Matteo Zuppi si è recato in Ucraina, visitando diverse località tra cui Leopoli. La sua presenza si è concentrata su incontri e scambi di messaggi, senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche. La visita si svolge in un momento di tensione nel paese, ma non sono stati comunicati dettagli sui contenuti delle riunioni o sugli obiettivi specifici della missione.

C’è un filo sottile, quasi invisibile, che collega la missione del cardinale Matteo Zuppi in Ucraina alle strade di Leopoli. Non è la pace raccontata nei convegni, quella che si consuma tra i velluti delle diplomazie europee. È la pace che si costruisce dentro le ferite, respirando la polvere delle città bombardate, ascoltando le voci che non arrivano mai ai tavoli negoziali. Zuppi questo lo sa bene: la sua presenza in Ucraina non è un gesto episodico, ma l’ultimo capitolo di un lavoro ostinato, paziente, spesso silenzioso. Da quando la guerra ha travolto il Paese, seguo con preoccupazione la guerra ma anche con la speranza legata al lavoro della Comunità di Sant’Egidio che ha trasformato Leopoli in un laboratorio di resistenza civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il cardinale Zuppi in missione in Ucraina: “Finisca presto la guerra”Il cardinale Zuppi ha visitato il centro di detenzione Zakhid-1 nella regione di Leopoli, dove sono detenuti combattenti dell’esercito russo.

Gemona, il Cardinale Zuppi guida la preghiera per i 50 anni del sismaA Gemona, il Cardinale Zuppi ha condotto una preghiera in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la zona.

Temi più discussi: Zuppi a Kiev: fra la diplomazia umanitaria e la sua preghiera per i costruttori di pace in Ucraina; Zuppi torna a Kiev. Inviato dal Papa, il cardinale rilancia la diplomazia del Vaticano favorendo il rilascio dei prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini deportati (Sante Cavalleri); Il cardinale Zuppi in missione in Ucraina: Finisca presto la guerra; Zuppi in missione a Kiev, 'serve una pace giusta'.

#Tg2000 - Zuppi in Ucraina vede i prigionieri russi: Il Papa vi è vicino Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato il campo Zakhid-1, a Leopoli, Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza x.com

Zuppi a Kiev e la sua preghiera per i costruttori di pace in UcrainaTerzo giorno della missione del cardinale e inviato del Papa. Nella capitale partecipa alla cerimonia per il battesimo della Rus’ di Kiev. L’invocazione perché i prigionieri possano tornare a casa, i ... avvenire.it

Con Zuppi, nel campo dei prigionieri di guerra russi a Leopoli: Il Papa prega anche per voiAvvenire dentro al campo ucraino Zakhid-1, nella regione di Leopoli, insieme al cardinale. L'incontro coi prigionieri e il messaggio di Leone XIV. Poi l'appello: La guerra deve finire ... avvenire.it