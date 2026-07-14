Il cardinale Zuppi in missione in Ucraina | Finisca presto la guerra

Da vaticannews.va 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il cardinale Zuppi ha visitato il centro di detenzione Zakhid-1 nella regione di Leopoli, dove sono detenuti combattenti dell’esercito russo. La visita si è svolta prima di arrivare a Kyiv, durante una missione in Ucraina che dura quattro giorni. Questa è la seconda volta che il presidente della Conferenza Episcopale Italiana si trova nel paese dell’Est, accompagnato dal nunzio apostolico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente della CEI per la seconda volta nel Paese est-europeo: quattro giorni con tappa anche a Kyiv. Prima di recarsi nella capitale, il porporato accompagnato dal nunzio Kulbokas ha visitato il centro di detenzione Zakhid-1, nella regione di Leopoli, dove sono reclusi quanti hanno combattuto nell’esercito russo. A tutti Zuppi ha portato dei doni, tra cui un portachiavi quale segno di speranza “che torniate presto a casa”, e il messaggio di vicinanza di Leone XIV: “Il Papa prega per voi”  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

il cardinale zuppi in missione in ucraina finisca presto la guerra
© Vaticannews.va - Il cardinale Zuppi in missione in Ucraina: “Finisca presto la guerra”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Zuppi, missione a Kiev: la lista dei bambini da riportare in UcrainaIl 13 luglio 2026, un rappresentante del Vaticano è stato a Kiev per discutere di vari temi legati alla guerra.

Ucraina, Papa Leone XIV: "La guerra finisca, si aprano vie di dialogo"Durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha chiesto che finisca la guerra in Ucraina e che si aprano vie di dialogo.

Temi più discussi: Il cardinale Zuppi torna in Ucraina: nuova missione per i prigionieri di guerra; Cardinale Zuppi: Anche il benessere è un diritto; Il Festival che non dimentica niente dell’umano - Comunione e Liberazione; L’invito del cardinale Zuppi a Trieste: Servono laboratori di democrazia.

il cardinale zuppi inZuppi in Ucraina vede i prigionieri russi, 'il Papa vi è vicino'(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato il campo Zakhid-1, a Leopoli, Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portar ... corrieredellosport.it

il cardinale zuppi inZuppi torna in Ucraina. Visiterà i campi di prigionieri russiL'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei è stato confermato da Papa Leone inviato per una missione umanitaria ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web