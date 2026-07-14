Il cardinale Zuppi ha visitato il centro di detenzione Zakhid-1 nella regione di Leopoli, dove sono detenuti combattenti dell’esercito russo. La visita si è svolta prima di arrivare a Kyiv, durante una missione in Ucraina che dura quattro giorni. Questa è la seconda volta che il presidente della Conferenza Episcopale Italiana si trova nel paese dell’Est, accompagnato dal nunzio apostolico.

Il presidente della CEI per la seconda volta nel Paese est-europeo: quattro giorni con tappa anche a Kyiv. Prima di recarsi nella capitale, il porporato accompagnato dal nunzio Kulbokas ha visitato il centro di detenzione Zakhid-1, nella regione di Leopoli, dove sono reclusi quanti hanno combattuto nell’esercito russo. A tutti Zuppi ha portato dei doni, tra cui un portachiavi quale segno di speranza “che torniate presto a casa”, e il messaggio di vicinanza di Leone XIV: “Il Papa prega per voi” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Il cardinale Zuppi in missione in Ucraina: “Finisca presto la guerra”

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