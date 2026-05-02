A Gemona, il Cardinale Zuppi ha condotto una preghiera in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la zona. La cerimonia si è svolta nella caserma Goi Pantanali, con la partecipazione di diversi giovani e rappresentanti della comunità locale. Durante l’evento, il Cardinale ha dialogato con i giovani, ascoltando le loro testimonianze e riflessioni sul periodo successivo alla calamità naturale.

? Cosa scoprirai Dove si svolgerà la celebrazione nella caserma Goi Pantanali?. Chi parteciperà al dialogo tra il Cardinale e i giovani?. Come verrà trasmessa la diretta per permettere la partecipazione collettiva?. Perché è stato scelto il Santuario per l'incontro con i ragazzi?.? In Breve Conferenza stampa con l'Arcivescovo Riccardo Lamba al Santuario di Sant'Antonio alle 10:15.. Festa diocesana dei Ministranti e incontro Chiesa dei giovani per i ragazzi della Diocesi.. Messa di ringraziamento presso la caserma Goi Pantanali alle ore 16:00.. Diretta televisiva programmata dalle 10:15 fino alla celebrazione pomeridiana delle 15:30.. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi si recherà a Gemona domani, domenica 3 maggio, per presiedere la Santa Messa di ringraziamento in occasione del cinquantesimo anniversario del sisma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemona, il Cardinale Zuppi guida la preghiera per i 50 anni del sisma

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