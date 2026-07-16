Oggi il centrodestra ha avanzato richieste informali di grazia per un imputato in carcere. Il ministro della Giustizia ha incontrato il presidente della Repubblica, che ha ricevuto anche il ministro competente. Non sono state ancora prese decisioni ufficiali o annunciate misure. La discussione riguarda la possibilità di interventi di clemenza, ma non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali futuri provvedimenti.

Nel giorno in cui da più settori del centrodestra sono arrivate richieste politiche, quindi non ancora formalizzate, di concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori dopo un inseguimento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha avviato un’istruttoria sulla vicenda giudiziaria. Secondo una nota del Colle, l’incontro è servito per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 200 del 2006. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La destra chiede la grazia per Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: cosa farà il Quirinale?

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