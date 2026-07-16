La denuncia del dottor Christian | In carrozzina con la gamba immobilizzata dai ferri | multa in ospedale

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un medico di Perugia, residente ad Ancona, ha denunciato di aver ricevuto una multa mentre si trovava in ospedale su una sedia a rotelle con la gamba immobilizzata dai ferri. La vicenda si è svolta il 16 luglio 2026, quando il dottore si è visto notificare una sanzione all’interno della struttura sanitaria. La notifica è stata consegnata mentre era in servizio, in condizioni di mobilità ridotta.

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Ancona, 16 luglio 2026 –  Una storia di ordinaria burocrazia, ma dal sapore amaro, quella che vede protagonista Christian Pepi, medico anconetano residente a Perugia e dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Una vicenda che unisce il dolore fisico per un grave incidente all’“indifferenza delle istituzioni locali” e al rigetto del ricorso da parte del giudice di Pace. Tutto ha avuto inizio il 6 marzo scorso quando il medico ha subito un gravissimo trauma stradale ad Aosta: tibia fracassata. Sottoposto a due interventi d’urgenza, gli viene applicato un vistoso fissatore metallico esterno che unisce femore e tibia, bloccandogli l’arto destro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la denuncia del dottor christian in carrozzina con la gamba immobilizzata dai ferri multa in ospedale
© Ilrestodelcarlino.it - La denuncia del dottor Christian: “In carrozzina con la gamba immobilizzata dai ferri: multa in ospedale”
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