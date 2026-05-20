Dai fiori pagati con i soldi falsi ai ferri nel giubbotto | tutti i guai beccati dai Carabinieri

E' di sei denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri della Compagnia di Forlì. Un automobilista è finito nei guai per guida senza patente mentre si trovava alla guida di un mezzo di proprietà di un'altra persona, mentre un altro dovrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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