La delusione Mbappé | il Pallone d' Oro resta lontano

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kylian Mbappé non è riuscito a qualificarsi per la terza finale consecutiva, con la nazionale francese che è stata eliminata. Il calciatore francese, invece, non ha vinto il Pallone d'Oro, un premio che rimane lontano. La sua unica possibilità attuale è di conquistare la classifica dei cannonieri mondiali, anche se il riconoscimento individuale non è ancora arrivato.

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Niente terza finale consecutiva per la Francia, niente lieto fine per Deschamps, niente Pallone d'Oro per Mbappé, cui resta la speranza di vincere la classifica dei cannonieri mondiali, per quel che vale. Se la giocherà sabato, nella sfida che vale il terzo posto, cioè niente per la squadra considerata unanimamente la più forte. Nel 1958, nell'analoga finalina contro la Germania, Just Fontaine segnò 4 gol, portando il totale personale di quell'edizione a 13, record tutt'ora imbattuto. Il capitano dei Bleus è stato l'ultimo ad arrendersi alla Spagna, ma nemmeno lui è riuscito a impedire il rovescio della Francia, inatteso, ma certo meritato.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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