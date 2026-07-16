La delusione Mbappé | il Pallone d' Oro resta lontano

Notizia in breve

Kylian Mbappé non è riuscito a qualificarsi per la terza finale consecutiva, con la nazionale francese che è stata eliminata. Il calciatore francese, invece, non ha vinto il Pallone d'Oro, un premio che rimane lontano. La sua unica possibilità attuale è di conquistare la classifica dei cannonieri mondiali, anche se il riconoscimento individuale non è ancora arrivato.