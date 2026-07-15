Kylian Mbappé ha segnato otto gol nel Mondiale, condividendo la vetta della classifica marcatori con Lionel Messi. Nonostante questa performance, il premio del Pallone d’oro gli è ancora sfuggito, anche se potrebbe ottenere la Scarpa d’oro. La sua presenza in questa fase del torneo si combina con un passato di eliminazioni e delusioni nelle competizioni più prestigiose, rendendo questa edizione del Mondiale particolarmente complessa per lui.

Potrà vincere la Scarpa d’oro, ma il Pallone d’oro gli è sfuggito di nuovo. Kylian Mbappé è in testa alla classifica marcatori di questo Mondiale con otto reti, insieme a Lionel Messi. Già in Qatar venne premiato con il trofeo di capocannoniere e la sua regolarità alla Coppa del Mondo è eccezionale: ventuno partite, venti reti. La media di un gol a gara è diminuita adesso perché contro la Spagna è rimasto a secco, privato di rifornimenti, impossibilitato a compiere iniziative personali, controllato a vista e in gruppo dagli spagnoli che lo ospitano nel loro campionato: “Si vince a testa alta, si perde a testa. Ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo” ha detto sconsolato dopo la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tabù Champions, il Mondiale maledetto e il Pallone d'oro sfumato: il triplete al contrario di Mbappé

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Non parlare del Mondiale per non irritare Trump", al vertice Nato il pallone è un tabù dopo il ko degli UsaDurante il vertice Nato ad Ankara, i leader dei Paesi membri hanno deciso di evitare di parlare dei Mondiali di calcio.

Kvaratskhelia può vincere il Pallone d’Oro anche senza andare al MondialeKvicha Kvaratskhelia ha conquistato la qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League, attirando l’attenzione della stampa...

Temi più discussi: Ramos in gol per sfatare il tabù del Milan; Pronostico Egnatia-Petrocub: è la volta buona per sfatare il tabù; Pronostico Egnatia-Petrocub | è la volta buona per sfatare il tabù; Milan, Cardinale come Berlusconi e Ramos senza scaramanzia: i due gesti simbolici collegati alla storia del club.

Sono convinto che #Zverev vivrà questa finale con più leggerezza, ha tolto il tabù Slam e per lui raggiungere la finale a #Wimbledon è già un grosso risultato Tuttavia tra Fery, Fritz non al top e #Sinner ci sono almeno 2 gradini di differenza da scalare per il ted x.com

Pronostico Egnatia-Petrocub: è la volta buona per sfatare il tabùEgnatia-Petrocub è un match di qualificazione alla Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

FIFA sta indagando su un incidente tra un fan e il streamer IShowSpeed durante una partita di Coppa del Mondo reddit

Torino-Juventus: i granata per abbattere il tabù derby, Spalletti per il miracolo ChampionsPerchè parlare di tabù derby per i granata? Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Toro non fa suo il derby della Mole da oltre 11 anni: era il 26 aprile 2015 quando i granata vinsero ... corrieredellosport.it