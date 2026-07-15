Delusione è la parola che affiora su tutte le bocche. Di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto, lascerà la panchina della Francia, dopo 14 anni. Del capitano Kylian Mbappé che voleva la terza stella e la seconda coppa personale, dopo quella del 2018. E anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto come i Bleus, spinti giù dal piedistallo dei favoriti da una Spagna più pragmatica e superiore. Anche su questo, tutti concordano nel Paese dove ieri sera i bar si sono svuotati velocemente dopo il fischio finale a Dallas, senza far registrare disordini. Per l'Equipe, la nazionale francese ha vissuto un “naufragio nel gioco, nella strategia e nella gestione delle emozioni ed è uscita dalla porta di servizio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia, la notte della delusione. Mbappé amaro: "Errori e poca comunicazione, non siamo stati all'altezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡GOOOOL DE FRANCIA! ¡GOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ! ¡19 GOLES DE LA TORTUGA EN COPAS DEL MUNDO!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Djorkaeff: "Mbappé? È come Ronaldo il Fenomeno. Francia favorita, ma che sorpresa gli Stati Uniti"

L’amara analisi di coach Jakovljevic: "Troppi errori commessi nel finale. E non siamo stati aggressivi come avremmo dovuto essere». Ciao Pajola, il capitano lascerà la V neraIl coach Jakovljevic ha criticato la squadra per aver commesso troppi errori nel finale e per la mancanza di aggressività.

Temi più discussi: Festa nella notte a Parigi per la vittoria della Francia sul Marocco ai Mondiali; Francia-Marocco, scontri nella notte tra tifosi a Londra: ferito un agente; Francia-Marocco, Parigi teme un’altra notte di scontri. I fuochi d’artificio diventano armi; La notte della finale mondiale 2006: vent'anni dopo, siamo ancora tutti là a Berlino.

Koné tra i giganti della Francia: una notte da titolare ai Mondiali per scrivere la storia romanews.eu/mondiali-franc… #ASRoma #RomanewsEU x.com

Il capolavoro della Spagna: Francia eliminata e finale Mondiale dopo 16 anniLa Spagna è la prima finalista dei Mondiali: nella notte dove i tre tenori francesi deludono, torna a brillare la stella di Yamal. msn.com

Valuta il mio itinerario (e compila i vuoti) - Francia inizio set, 2° trimestre reddit

Francia sotto scacco dei violenti. Parigi blindata per il 14 luglio e la semifinale con la SpagnaLa Francia mobiliterà 70.000 agenti di polizia e gendarmi in tutto il Paese il 14 luglio e la notte successiva per garantire la sicurezza ... iltempo.it