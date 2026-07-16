La cura dello sguardo Franco Arminio il poeta
Franco Arminio aprirà la seconda edizione del festival ‘Altre Voci dal Mare’, che si svolge fino al 22 luglio. Il poeta è tra le figure più conosciute e apprezzate della poesia italiana contemporanea. La manifestazione è diretta da Claudia Massi e Cristina Dell’Acqua.
Franco Arminio, tra le voci più autorevoli e amate della poesia italiana contemporanea, aprirà la seconda edizione di ‘Altre Voci dal Mare’, festival diretto da Claudia Massi e Cristina Dell’Acqua, che si sviluppa fino a mercoledì 22 luglio. Appuntamento per oggi, a Punta Secco, sull’isola Palmaria dove, dopo i saluti istituzionali, alle 19.30 prenderà il via ‘La cura dello sguardo’, l’incontro-spettacolo con il poeta, scrittore e paesologo irpino. Ideatore della ‘paesologia’, Arminio è conosciuto per il suo impegno nel raccontare i piccoli paesi, il paesaggio e le relazioni umane, restituendo centralità alla bellezza e alla fragilità dei luoghi e delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Franco Arminio - Accorgersi di essere vivi - ESISTERE
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Non solo libri, ma incontri: il maggio cesenate si accende con Franco Arminio e i giovani lettori
Leggi anche: “Sono un famoso sconosciuto, i lettori fanno duecento chilometri per vedermi. Io il Veltroni della poesia? Mi hanno detto anche di peggio”: l’intervista a Franco Arminio
Temi più discussi: La cura dello sguardo Franco Arminio, il poeta; Altre Voci dal Mare 2026 inaugura con Franco Arminio; Franco Arminio apre Altre voci del mare alla Palmaria.
Ri-uscimmo a riveder le stelle Condividiamo con voi alcuni scatti della splendida serata La Cura dello sguardo insieme a Franco Arminio. Il collettivo Paesaggi prossimi ha arricchito con le immagini dei luoghi dell’Isola Bergamasca il già bellissimo chios facebook
Franco Arminio apre Altre voci del mare alla PalmariaFranco Arminio apre Altre voci del mare alla Palmaria ... msn.com
La riflessione poetica di Franco Arminio su ’La cura dello sguardo’Se c’è una parola tanto richiesta, eppure tanto vituperata, è la cura. Perché il mondo che viviamo ne avrebbe un immenso bisogno e perché assistiamo a una rincorsa alle parole che la circondano, in ... lanazione.it