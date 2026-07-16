Franco Arminio aprirà la seconda edizione del festival ‘Altre Voci dal Mare’, che si svolge fino al 22 luglio. Il poeta è tra le figure più conosciute e apprezzate della poesia italiana contemporanea. La manifestazione è diretta da Claudia Massi e Cristina Dell’Acqua.

Franco Arminio, tra le voci più autorevoli e amate della poesia italiana contemporanea, aprirà la seconda edizione di ‘Altre Voci dal Mare’, festival diretto da Claudia Massi e Cristina Dell’Acqua, che si sviluppa fino a mercoledì 22 luglio. Appuntamento per oggi, a Punta Secco, sull’isola Palmaria dove, dopo i saluti istituzionali, alle 19.30 prenderà il via ‘La cura dello sguardo’, l’incontro-spettacolo con il poeta, scrittore e paesologo irpino. Ideatore della ‘paesologia’, Arminio è conosciuto per il suo impegno nel raccontare i piccoli paesi, il paesaggio e le relazioni umane, restituendo centralità alla bellezza e alla fragilità dei luoghi e delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La cura dello sguardo” Franco Arminio, il poeta

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