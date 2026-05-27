Il più letto, il più venduto, il più amato e il più criticato. Franco Arminio e le sue poesie sono il fenomeno più sorprendente degli ultimi dieci anni, almeno, del mercato editoriale italiano. Abbiamo intervistato Arminio in occasione del Festival di Noli – Il borgo delle idee e nelle ore in cui esce il suo nuovo libro, L’incredibile non si può dire a tutti – Poesie d’amor e (Rizzoli). “A Noli non ci ero mai stato. Da paesologo posso dire che un paese viene sempre guardato come se si vedesse un film che dura da migliaia di anni”. L’eterna diatriba tra campagna e città. “ I piccoli paesi sono micro città. Hanno tutto quello che serve. Il mondo contadino, del resto, era autosufficiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono un famoso sconosciuto, i lettori fanno duecento chilometri per vedermi. Io il Veltroni della poesia? Mi hanno detto anche di peggio”: l’intervista a Franco Arminio

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“Non mi hanno fatta salire sull’aereo perché sono in sedia a rotelle. Mi hanno chiesto di alzarmi in piedi e quando ho detto che non potevo mi hanno negato l’imbarco”: la denuncia di Marissa BodeL’attrice di 25 anni ha raccontato di essere stata impedita di salire su un aereo perché utilizza la sedia a rotelle.