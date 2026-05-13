Non solo libri ma incontri | il maggio cesenate si accende con Franco Arminio e i giovani lettori

Dopo la tappa zero del 20 aprile con protagonista Isabella Leardini, autrice del libro ‘Domare il drago’, prende avvio a Cesena la seconda edizione di ‘A maggio non basta un fiore’, la rassegna dedicata all’incontro tra le scuole della città e scrittori del panorama editoriale italiano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cultura, libri, letture e incontri: alla SMSBiblio arriva il “Maggio dei libri”Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo.

Fasano si accende di storie: il Maggio dei Libri conquista i Portici? Cosa sapere La Biblioteca Ignazio Ciaia di Fasano avvia il programma Il Maggio dei Libri il 26 aprile.

Si parla di: Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario.

Franco Arminio: La fragilità dev’essere vissuta. Il trasloco nell’irreale porta solo più solitudineMassi Fragilità è una parola pesante: sembra una contraddizione (semantica) in termini, ma è esattamente così. Sia quando si pronuncia la parola in questione, sia quando si ammette di essere fragili. quotidiano.net

Franco Arminio, Caraluce (Rizzoli): illustrazioni di Mauro FiorAd Aquilaventu una multinazionale, dopo aver saputo che le lacrime delle vedove guariscono dai calcoli renali, ha comunicato al sindaco di volerle ingaggiare. A Osvaldo c’è un solo abitante che quando ... ilmattino.it