Non solo libri ma incontri | il maggio cesenate si accende con Franco Arminio e i giovani lettori

Da cesenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la tappa zero del 20 aprile con protagonista Isabella Leardini, autrice del libro ‘Domare il drago’, prende avvio a Cesena la seconda edizione di ‘A maggio non basta un fiore’, la rassegna dedicata all’incontro tra le scuole della città e scrittori del panorama editoriale italiano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Cultura, libri, letture e incontri: alla SMSBiblio arriva il “Maggio dei libri”Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo.

Fasano si accende di storie: il Maggio dei Libri conquista i Portici? Cosa sapere La Biblioteca Ignazio Ciaia di Fasano avvia il programma Il Maggio dei Libri il 26 aprile.

Si parla di: Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario.

Franco Arminio: La fragilità dev’essere vissuta. Il trasloco nell’irreale porta solo più solitudineMassi Fragilità è una parola pesante: sembra una contraddizione (semantica) in termini, ma è esattamente così. Sia quando si pronuncia la parola in questione, sia quando si ammette di essere fragili. quotidiano.net

Franco Arminio, Caraluce (Rizzoli): illustrazioni di Mauro FiorAd Aquilaventu una multinazionale, dopo aver saputo che le lacrime delle vedove guariscono dai calcoli renali, ha comunicato al sindaco di volerle ingaggiare. A Osvaldo c’è un solo abitante che quando ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web