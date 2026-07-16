Dal grigio di Milano al verde dell'Austria, attraversando Trentino-Alto Adige e Dolomiti, la Cupra Formentor VZ5 affronta oltre 650 chilometri prima di raggiungere il Red Bull Ring. Un viaggio tra autostrade, città e strade di montagna per scoprire la doppia anima della versione più estrema della Formentor. Il cinque cilindri da 390 Cv e 480 Nm è il grande protagonista: pieno ai bassi regimi, vigoroso ai medi e capace di un allungo accompagnato da una voce rauca e inconfondibile. Un motore con una personalità rara, custodito da Audi Sport e arrivato sotto il cofano della Cupra quasi come un privilegio. Ma la VZ5 non vive soltanto di potenza. La trazione integrale e il torque splitter posteriore distribuiscono la coppia tra le ruote, mentre telaio e freni permettono di passare dalla guida rilassata all'attacco delle curve. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - La Cupra Formentor VZ5 divora 650 km, ma arriva al Red Bull Ring ancora affamata di curve

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CUPRA Formentor VZ5 – Il SUV che emoziona ad ogni accelerazione

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