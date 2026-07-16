La Cupra Formentor VZ5 divora 650 km ma arriva al Red Bull Ring ancora affamata di curve
La Cupra Formentor VZ5 percorre più di 650 chilometri da Milano all'autodromo del Red Bull Ring, attraversando Trentino-Alto Adige e le Dolomiti.
Dal grigio di Milano al verde dell'Austria, attraversando Trentino-Alto Adige e Dolomiti, la Cupra Formentor VZ5 affronta oltre 650 chilometri prima di raggiungere il Red Bull Ring. Un viaggio tra autostrade, città e strade di montagna per scoprire la doppia anima della versione più estrema della Formentor. Il cinque cilindri da 390 Cv e 480 Nm è il grande protagonista: pieno ai bassi regimi, vigoroso ai medi e capace di un allungo accompagnato da una voce rauca e inconfondibile. Un motore con una personalità rara, custodito da Audi Sport e arrivato sotto il cofano della Cupra quasi come un privilegio. Ma la VZ5 non vive soltanto di potenza. La trazione integrale e il torque splitter posteriore distribuiscono la coppia tra le ruote, mentre telaio e freni permettono di passare dalla guida rilassata all'attacco delle curve. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
CUPRA Formentor VZ5 – Il SUV che emoziona ad ogni accelerazione
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Buongiorno a tutti chiedo aiuto per questo problema, quando apro la portiera lato guida si accende automaticamente una ventola credo sia lo sbrinamento o qualcosa del genere è una spia situata al lato superiore sinistro dello schermo,su Cupra formentor e- facebook
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