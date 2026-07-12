Cupra partecipa al Goodwood Festival of Speed 2026 con la Leon VZ e-Hybrid, destinata alla pista, e la Formentor VZ5 Abt da 635 cavalli, pensata per l’uso su strada. Il marchio ha venduto oltre un milione di auto nel mondo e si distingue per un linguaggio stilistico originale, focalizzato sulle prestazioni. La presenza all’evento segna il debutto tra i grandi del settore.

Un marchio come segnale. Cupra debutta tra i grandi del Goodwood Festival of Speed 2026 dopo aver venduto oltre un milione di auto a livello globale ed essere riuscita nel fenomeno di inventare un linguaggio stilistico contemporaneo, senza paragoni, che invece sono arrivati guardando alle prestazioni. Dal 2018 è un marchio totalmente indipendente, sorprendente. Cupra sta per “Cup” e “Race”. La competizione è una questione di Dna, anche se è giovane. Cupra rinnova proprio dal Goodwood Festival of Speed e per altri due anni la partnership con il team Kiro Race, e dunque la partecipazione al campionato Fia Formula E nelle stagioni 202627 e 202728. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cupra, vince chi osa: Leon VZ e-Hybrid per la pista, Formentor VZ5 Abt da 635 Cv su strada

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