A Napoli arriva la finale di Red Bull King d’O Rione e la National Final di Red Bull Dance Your Style

A Napoli si sono svolte le finali di due eventi: il torneo di calcio di strada Red Bull King D’O Rione e la competizione di danza Red Bull Dance Your Style. La finale di calcio ha coinvolto i quartieri cittadini, mentre quella di danza ha visto protagonisti i migliori ballerini nazionali. Entrambi gli eventi si sono tenuti nel capoluogo partenopeo, attirando pubblico e partecipanti da diverse regioni.

In scena a Napoli la finale di Red Bull King D’O Rione, il torneo di calcio di strada dedicato ai quartieri napoletani, e la National Final di Red Bull Dance Your Style. Napoli non festeggia mai stando ferma. Si muove, canta, improvvisa, trasforma ogni piazza in un palco e ogni strada in un linguaggio condiviso. Ed è proprio da questa energia che nasce un weekend capace di unire due mondi solo apparentemente lontani: il calcio di strada e la street dance. Due eventi uniti dalla stessa anima: quella del freestyle, della creatività, dell’improvvisazione e della connessione con il pubblico. Da una parte il pallone interpretato come gesto tecnico, spettacolo e identità di quartiere. 🔗 Leggi su 2anews.it

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