La crociata degli Usa | 5 milioni ai movimenti filo-Maga in Europa

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo quanto riportato dal Financial Times, negli ultimi mesi sono stati trasferiti circa cinque milioni di dollari dagli Stati Uniti verso vari movimenti filo-Maga in Europa. Le somme sono state inviate con l’obiettivo di sostenere le attività politiche di questi gruppi, senza specificare modalità o canali utilizzati. Le transazioni sono state effettuate attraverso diversi strumenti finanziari, senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle identità dei destinatari o sul fine preciso di ogni trasferimento.

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Ingenti trasferimenti di denaro da una sponda all'altra dell'Atlantico per assicurare sostegno politico. È lo scenario descritto dal Finacial Times secondo cui il Dipartimento di Stato americano offre finanziamenti fino a 3 milioni di dollari a gruppi europei allineati con il movimento Maga (Make America Great Again) del presidente Donald Trump (nella foto) che combattono la "censura" e sviluppano "legami di civiltà" tra gli Stati Uniti e il continente. Non si tratterebbe però di stanziamenti segreti, ma di vere e proprio sovvenzioni pubbliche attraverso bandi diffusi online dal Dipartimento di Stato. Come si legge nella nota ufficiale, i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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