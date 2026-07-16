La crociata degli Usa | 5 milioni ai movimenti filo-Maga in Europa

Notizia in breve

Secondo quanto riportato dal Financial Times, negli ultimi mesi sono stati trasferiti circa cinque milioni di dollari dagli Stati Uniti verso vari movimenti filo-Maga in Europa. Le somme sono state inviate con l’obiettivo di sostenere le attività politiche di questi gruppi, senza specificare modalità o canali utilizzati. Le transazioni sono state effettuate attraverso diversi strumenti finanziari, senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle identità dei destinatari o sul fine preciso di ogni trasferimento.