La crociata degli Usa | 5 milioni ai movimenti filo-Maga in Europa
Secondo quanto riportato dal Financial Times, negli ultimi mesi sono stati trasferiti circa cinque milioni di dollari dagli Stati Uniti verso vari movimenti filo-Maga in Europa. Le somme sono state inviate con l’obiettivo di sostenere le attività politiche di questi gruppi, senza specificare modalità o canali utilizzati. Le transazioni sono state effettuate attraverso diversi strumenti finanziari, senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle identità dei destinatari o sul fine preciso di ogni trasferimento.
Ingenti trasferimenti di denaro da una sponda all'altra dell'Atlantico per assicurare sostegno politico. È lo scenario descritto dal Finacial Times secondo cui il Dipartimento di Stato americano offre finanziamenti fino a 3 milioni di dollari a gruppi europei allineati con il movimento Maga (Make America Great Again) del presidente Donald Trump (nella foto) che combattono la "censura" e sviluppano "legami di civiltà" tra gli Stati Uniti e il continente. Non si tratterebbe però di stanziamenti segreti, ma di vere e proprio sovvenzioni pubbliche attraverso bandi diffusi online dal Dipartimento di Stato. Come si legge nella nota ufficiale, i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump targets Rep. Massie in latest political fight as MAGA holds strong
Notizie e thread social correlati
Soldi Usa ai movimenti di ultradestra europei. Fino a 3 milioni a chi difende i valori Maga. C’è un bando onlineIl Dipartimento di Stato americano ha aperto un bando online offrendo fino a 3 milioni di dollari a organizzazioni europee vicine al movimento MAGA.
Il bando del governo Usa per finanziare gruppi europei filo-MAGAIl Dipartimento di Stato americano ha pubblicato bandi per sovvenzioni da 1 a 3 milioni di dollari destinati a think tank europei.
Temi più discussi: La bandiera italiana alla crociata Usa; Usa, cosa si nasconde davvero dietro la crociata anticomunista di Trump in vista del voto di midterm; Vertice Usa sul terrorismo rosso, il governo italiano potrebbe inviare un rappresentante. L’ira delle opposizioni; Vertice a Washington sul terrorismo rosso, Roma invia sottosegretario.
La premier smentisce la Farnesina e impone l'invio di un sottosegretario. Fidanza, dopo il viaggio Fdl in Usa: Rapporti con l' Italia al di là del leader x.com
La crociata di Trump in Europa, fondi USA per i gruppi filo-MAGANotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch
Teheran ha lanciato nella notte missili e droni contro diversi Paesi del Golfo in risposta a una ondata di raid Usa, effettuati dopo l’attacco iraniano a una nave mercantile nello Stretto di Hortmuz, costretta a essere abbandonata dall’equipaggio mentre era in fia facebook
USA, cosa si nasconde davvero dietro la crociata anticomunista di Trump in vista del voto di midtermIl tycoon agita lo spauracchio di una deriva comunista, in realtà inesistente, negli Stati Uniti, per impedire che il partito democratico conquisti la maggioranza in Congresso e il controllo di istitu ... msn.com