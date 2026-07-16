La Corte di giustizia europea ha accolto i ricorsi presentati contro le squalifiche per i bilanci della squadra italiana. La sentenza annulla le decisioni della giustizia sportiva nazionale e stabilisce che le sanzioni devono essere riviste. La decisione si applica ai ricorsi di due ex dirigenti coinvolti nel procedimento. La Corte ha impiegato circa due anni per pronunciarsi sulla questione, che riguarda le misure disciplinari adottate nel contesto del calcio nazionale.

Una rivoluzione sì, ma non un terremoto come alcuni si aspettano e forse si augurano. Ci sono voluti un paio d’anni per l’attesissimo parere della Corte di giustizia europea sui ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene contro le squalifiche per i bilanci della Juve. E come previsto (negli scorsi mesi il parere dell’avvocato generale aveva già un po’ anticipato l’orientamento della Corte), questa sentenza promette di smontare il sistema della giustizia sportiva italiana per come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi: in futuro, i verdetti della giustizia sportiva potrebbero essere impugnabili e anche annullabili dalla magistratura ordinaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La Corte Ue dà ragione ad Agnelli: la sentenza che smonta la giustizia sportiva italiana e cosa cambia per la Juventus

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HANNO RAGIONE LORO! LA CORTE DI GIUSTIZIA dell UNIONE EUROPEA CONTRO la GIUSTIZIA SPORTIVA!

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Gentile @mariocanfora, nel suo articolo odierno sulla @Gazzetta_it Lei afferma che la Corte Ue dà ragione ad Agnelli. Quindi il ricorso è stato accolto? Le sanzioni sono da annullare? Leggendo il testo in inglese del riassunto della sentenza non sembra, mi p x.com

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