Giustizia sportiva la Corte Ue dà ragione ad Agnelli e obbliga a riscrivere le regole

Da panorama.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le sanzioni sportive imposte da un tribunale federale devono poter essere impugnate davanti a un giudice terzo, indipendente dall’organizzazione sportiva. La decisione riguarda il diritto di ricorso e si applica alle sanzioni disciplinari sportive. La sentenza impone di riscrivere le regole per garantire un processo di appello davanti a un giudice esterno alla giustizia sportiva.

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Le sanzioni sportive irrogate da un tribunale federale devono poter essere appellate davanti a un giudice terzo, ordinario e indipendente dall’organizzazione della stessa giustizia sportiva. La Corte Ue scrive la parola fine alla lunga controversia aperta dall’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli e da Maurizio Arrivabene, all’epoca dei fatti amministratore delegato del club bianconero. Entrambi non avevano accettato di chiudere la vicenda e si erano rivolti al Tar del Lazio per chiedere conto del divieto scattato per entrambi di esercitare il proprio lavoro in Italia e anche all’estero, essendo stata estesa la squalifica anche in ambito Fifa. 🔗 Leggi su Panorama.it

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La Corte Europea dà ragione ad Agnelli e Arrivabene, rivoluzione per la giustizia sportiva italiana

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