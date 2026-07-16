La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le sanzioni sportive applicate a un ex presidente e a un ex amministratore delegato sono illegittime. La decisione riguarda un procedimento avviato contro le sanzioni imposte nel contesto di un procedimento disciplinare sportivo. La sentenza potrebbe portare a modifiche nelle procedure di giustizia sportiva, influenzando i trattamenti delle sanzioni e i diritti degli atleti e dei dirigenti coinvolti. La Corte ha evidenziato la necessità di rispettare i diritti fondamentali nelle procedure sportive.

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all’ex presidente e all’ex amministratore delegato della Juventus Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che quando una sanzione sportiva può incidere sul lavoro e sulla carriera di una persona in tutta Europa, deve essere possibile contestarla davanti a un giudice terzo, con il potere di annullarla se è illegittima. In pratica, deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione e, se necessario, adottare misure cautelari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Corte Ue dà ragione ad Andrea Agnelli: rivoluzione giustizia sportiva, ecco cosa può cambiare

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La Corte Europea dà ragione ad Agnelli e Arrivabene, rivoluzione per la giustizia sportiva italiana

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Come segnala l’ottimo @MatteoDG93, la Corte di Giustizia dell'Ue dà ragione ad Andrea #Agnelli: le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice Nazionale indipendente. x.com

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