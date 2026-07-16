Sharon Stone è a Roma per partecipare a un evento internazionale dedicato all’Intelligenza Artificiale, in qualità di ambasciatrice dell’Enciclica Magnifica Humanitas. La attrice ha dichiarato di aver vissuto un ictus che le ha provocato una sensazione di rinascita nel proprio corpo. L’incontro vede la partecipazione di premi Nobel e ex capi di stato, e si concentra su questioni di etica e sicurezza legate all’uso dell’intelligenza artificiale.

Sharon Stone è arrivata a Roma in quanto ambasciatrice dell'Enciclica Magnifica Humanitas, per partecipare a un incontro internazionale dedicato al tema dell'Intelligenza Artificiale tra etica e sicurezza, insieme a premi Nobel ed ex capi di stato. Prima dell'evento ha concesso un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua vita oggi e delle conseguenze dell'ictus che l'ha colpita nel 2001. "Morire è un'esperienza che apre gli occhi" ha detto Sharon Stone usando poi parole molto forti per riferirsi all'esperienza vissuta con la malattia: "Non a tutti è data la possibilità di reincarnarsi nel proprio corpo e nella propria vita e continuare il cammino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sharon Stone: "Dopo l'ictus è come se mi fossi reincarnata nel mio corpo"

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