la commissione europea ha ordinato a google di condividere i dati delle ricerche con altre aziende

La Commissione Europea ha imposto a Google di condividere i dati delle ricerche con altre aziende. Sono state adottate due misure vincolanti per favorire la concorrenza nel settore dei servizi digitali. L'obiettivo è offrire ai consumatori più opzioni di scelta tra diversi servizi. Le decisioni si inseriscono in un quadro di interventi per promuovere un mercato più aperto e competitivo nel settore digitale.

La Commissione Europea ha emesso due misure vincolanti per Google al fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi digitali e permettere ai consumatori di scegliere tra una serie più ampia di servizi. Le decisioni sono basate sul Digital Markets Act (DMA), il regolamento europeo sulla concorrenza nel settore digitale, che fra le altre cose impone alle grandi società tecnologiche di non privilegiare i loro servizi rispetto a quelli delle altre aziende. La prima misura impone a Google di condividere i dati raccolti dal proprio motore di ricerca con quelli di altre aziende tecnologiche, mantenendo tuttavia l’anonimato dei dati condivisi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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