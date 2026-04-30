L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato una segnalazione alla Commissione europea riguardo ai servizi di intelligenza artificiale offerti da Google. La comunicazione è stata approvata nella riunione del 29 aprile, senza ulteriori dettagli pubblicati in quella sede. La decisione si inserisce in un più ampio procedimento di vigilanza sui servizi digitali e sulle tecnologie emergenti.

Nella seduta del 29 aprile scorso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua qualità di Coordinatore per i servizi digitali per l’Italia, ha deciso di trasmettere alla Commissione europea una richiesta di valutazione dei servizi offerti da Google Ireland LTD mediante le interfacce aperte al pubblico AIO (AI Overviews) e AI Mode, alla luce degli articoli 27, 34 e 35 del Digital Service Act - DSA. La decisione è stata assunta con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi. L’iniziativa ha preso avvio da una segnalazione all’Autorità da parte della Federazione Italiana Editori Giornali – FIEG, che asserisce alcuni effetti pregiudizievoli per utenti, consumatori e imprese italiane derivanti dall’introduzione del servizio “AI Overviews” in Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Agcom invia segnalazione alla Commissione europea sui servizi AI di Google

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