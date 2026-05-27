La classe operaia andò in Paradiso ora quella imprenditoriale prova a farlo
Un film degli anni ’70 esplorava le menti degli operai al di fuori dell’orario lavorativo, offrendo uno sguardo diretto su le loro attività mentali. Oggi, un nuovo tentativo si concentra sulla classe imprenditoriale, cercando di analizzare i loro pensieri e comportamenti. La narrazione si focalizza sulla rappresentazione di queste attività, senza commenti o interpretazioni, e si limita a descrivere fatti e situazioni concrete.
Elio Petri, regista, all’inizio degli anni ’70, decise di tentare l’analisi delle attività mentali degli operai al di fuori del lavoro. Poi traspose il risultato su una pellicola cinematografica. Passati gli anni immediatamente successivi, questo tipo di indagine perse qualche punto di attualità, perché majora premebant. Non esisteva ancora nella forma attuale la UE, tirato per i capelli probabilmente esisteva un suo embrione. Intanto, sollecitate da concause di diverso genere, diventavano sempre più frequenti le congiunture economiche negative. Ieri c’è stata la riprova che si sia riposizionata ai blocchi di partenza l’antitesi del modo di pensare appena accennato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
She Forced Her Sisters Boyfriend to Marry Her in a Wedding Dress—Then His Fake Love Became Real!
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La classe imprenditrice – privata – non va in paradiso. Quella pubblica, a fasi alterne, si avvicina all’ infernoLa settimana appena iniziata si segnala per una serie di eventi che coinvolgono il settore imprenditoriale, pubblico e privato.
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