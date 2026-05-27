La classe operaia andò in Paradiso ora quella imprenditoriale prova a farlo

Notizia in breve

Un film degli anni ’70 esplorava le menti degli operai al di fuori dell’orario lavorativo, offrendo uno sguardo diretto su le loro attività mentali. Oggi, un nuovo tentativo si concentra sulla classe imprenditoriale, cercando di analizzare i loro pensieri e comportamenti. La narrazione si focalizza sulla rappresentazione di queste attività, senza commenti o interpretazioni, e si limita a descrivere fatti e situazioni concrete.