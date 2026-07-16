La clamorosa gaffe della grillina Morfino | Per Meloni è stata una debaclè… Con l’accento sulla evideo

Un video ha mostrato Daniela Morfino, membro del Movimento 5 Stelle, pronunciare “debaclé” invece di “debacle” riferendosi a una leader politica. La gaffe ha attirato numerosi commenti sui social, con utenti che hanno commentato l’errore di pronuncia accentuato sulla “e”. La frase è stata pronunciata in modo spontaneo e senza correzioni, diventando rapidamente oggetto di discussione online.

Un errore di pronuncia è costato a Daniela Morfino una pioggia di commenti sui social. A parte la gioia ingiustificata per una “ d é bàcle ” della Meloni che non c’è stata, visto che oggi la legge elettorale è passata senza colpo ferire e il governo è più vivo che mai, lo svarione nella pronuncia francese di quel termine da parte della deputata grillina Daniela Morfino sta facendo sbellicare il web. “ Oggi è il giorno della debaclè della Meloni. “, dice in un video la Morfino, per dare rlievo all’emendamento sulle preferenze bocciato. Ma quell’esultanza si trasforma in un boomerang, anche grazie al video pubblicato dall’umorista Osho che commenta quella parola, “ d é bàcle “, pronunciata con l’accento finale, “d ebaclè “, con la sua consueta ironia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La clamorosa gaffe della grillina Morfino: “Per Meloni è stata una debaclè…”. Con l’accento sulla “e”(video)

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