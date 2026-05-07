Chi ha ucciso Mattarella Gaffe clamorosa del ministro Valditara il video che scatena la polemica

Durante una giornata dedicata alla scuola e alla campagna elettorale della Lega in Campania, il ministro Valditara ha pronunciato una frase che ha suscitato polemiche. Nel video diffuso, il ministro si riferisce a un episodio storico usando un’espressione inappropriata, generando reazioni sui social e tra gli osservatori politici. L’evento ha attirato l’attenzione sui social media e ha portato a discussioni sulla scelta delle parole del rappresentante del governo.

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Doveva essere una giornata dedicata alla scuola, al confronto con gli studenti e al lancio della campagna elettorale della Lega in Campania. Ma la visita del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ad Avellino si è trasformata in un caso politico dopo una clamorosa gaffe sul delitto di Piersanti Mattarella. Nel corso dell’inaugurazione di una scuola intitolata proprio all’ex presidente della Regione Sicilia, fratello dell’attuale capo dello Stato, il ministro ha voluto ricordare uno dei momenti più drammatici della storia italiana. Le sue parole, però, hanno immediatamente suscitato imbarazzo tra i presenti. Lasciando il cinema Partenio...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chi ha ucciso Mattarella”. Gaffe clamorosa del ministro Valditara, il video che scatena la polemica Notizie correlate Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”“Sono qui per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente... Valditara e la gaffe da bocciatura su Piersanti Mattarella: «Me lo ricordo…». E sbaglia: lo scivolone sui ricordi da 18enne – Il videoSono un po’ confusi i ricordi di gioventù del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo maggio, Mattarella: Morti sul lavoro un tributo inaccettabile; Blog | Grazia a Nicole Minetti, i più ritengono che il capo dello Stato sia stato tratto in inganno: tutto ciò non consola; Mafia: 55 anni fa il delitto Scaglione-Lo Russo. Il ricordo di Mattarella; Studio Aperto: Mattarella: Inaccettabili le morti sul lavoro Video. Valditara e la gaffe su Piersanti Mattarella: «Fu ucciso dalle Brigate Rosse». Lui: «Solo un lapsus, contro di me uno sciacallaggio»Come raccontato qui, per l’uccisione di Mattarella (6 gennaio 1980) è stata condannata la Cupola mafiosa, ma resta il mistero dei killer, mai individuati nonostante le confessioni di decine di pentiti ... corriere.it Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate rosse, gaffe di Valditara all’inaugurazione scuolaLo scivolone del ministro dell’Istruzione nell’Avellinese al taglio del nastro di un istituto intitolato al fratello del presidente della Repubblica che fu ... napoli.repubblica.it Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno x.com Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno - facebook.com facebook