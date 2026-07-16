La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale, che ora passa al Senato per l'esame. La legge è stata proposta dalla presidente del Consiglio e riguarda le modalità di voto e ripartizione dei seggi. La discussione ha coinvolto i vari gruppi politici, con votazioni che hanno confermato il sostegno alla proposta. La legge entrerà in vigore dopo l’approvazione definitiva.

La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale, voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista delle elezioni politiche del 2027. Si è votato con voto segreto e le persone favorevoli sono state 217, quelle contrarie 152 mentre due deputati si sono astenuti. La legge ora dovrà essere votata dal Senato, dove non è scontato che venga approvata. La legge elettorale ha un impianto proporzionale, cioè prevede la ripartizione dei seggi sulla base dei voti presi, ma prevede anche un cospicuo premio di maggioranza (di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato) alla coalizione che arriva prima superando il 42 per cento dei consensi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Seduta aperta. In Aula le dichiarazioni di voto finale sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Gli iscritti. Ordine del giorno: bit.ly/OdG160726 Segui la diretta: bit.ly/Aula160726 x.com

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Uno dei punti che preferisco del decreto sulla trasparenza salariale reddit