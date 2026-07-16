La Camera approva la nuova legge elettorale | sì al sistema con premio di maggioranza il testo passa al Senato

La Camera dei deputati ha approvato con 217 sì, 152 no e 2 astensioni una nuova legge elettorale. Il testo prevede un sistema con premio di maggioranza per Camera e Senato. Ora la legge passa al Senato per ulteriori votazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento, che introduce un nuovo sistema per l’elezione di Camera e Senato, passa ora all’esame del Senato della Repubblica. Il voto finale è stato accompagnato da momenti di tensione in Aula. Dopo l’intervento del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, diversi esponenti dell’opposizione si sono alzati mostrando cartelli di protesta contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La riforma Bignami: come cambia la legge elettorale. La nuova normativa, chiamata legge Bignami dal nome del primo firmatario, punta a introdurre un sistema misto con impianto proporzionale e premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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La CAMERA approva la NUOVA LEGGE ELETTORALE: 217 sì e 152 no

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