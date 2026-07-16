La Camera approva la nuova legge elettorale
La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Dopo due voti che hanno diviso la maggioranza, l'esame del testo si è concluso.
Dopo i due voti che hanno diviso la maggioranza, l’aula della Camera termina l’esame della nuova legge elettorale. Il testo passa con 217 voti favorevoli e 152 contrari. Ora il provvedimento andrà al Senato. Sì all’emendamento sul voto dei fuorisede. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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