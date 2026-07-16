La Camera ha approvato la legge elettorale, ma la maggioranza ha subito una battuta d’arresto. Un emendamento sulle preferenze, sostenuto dalla leader di un partito di governo, è stato respinto di un solo voto. La proposta prevedeva di eliminare il voto segreto sulla questione, coinvolgendo la maggioranza in una conta diretta. La sconfitta ha evidenziato divisioni all’interno della coalizione di governo.

Ha scommesso sulle preferenze e ha perso. Per un solo voto, alla Camera, è stato bocciato l’emendamento sulle preferenze sul quale Giorgia Meloni aveva deciso di “metterci la faccia”, arrivando a sfidare le opposizioni e a chiedere una conta senza voto segreto. Una sconfitta che ha continuato ad aleggiare sull’Aula anche ieri, quando la Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti. Il provvedimento, votato a scrutinio segreto, passa ora al Senato. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte “Meloni ha fallito”, “Legge elettorale uguale legge truffa” e “La maggioranza non esiste più: a casa”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La Camera approva la legge elettorale. Ma la maggioranza ne esce a pezzi

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La Camera approva la nuova legge elettorale

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