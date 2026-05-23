Campanella anticipata ad agosto la protesta di FdI | È una mazzata per il turismo romagnolo
La Regione Emilia-Romagna ha deciso di stanziare 3 milioni di euro per aprire le scuole a fine agosto, coinvolgendo solo 42 Comuni su 330. La proposta ha suscitato proteste da parte di Fratelli d’Italia, che la considera una decisione dannosa per il turismo romagnolo. La misura viene definita un progetto pilota che crea cittadini di serie A e B, e viene criticata come una scelta miope.
“La decisione della Regione Emilia-Romagna di stanziare 3 milioni di euro per aprire le scuole a fine agosto è una scelta miope e dannosa, un progetto pilota che finisce per creare cittadini di serie A e di serie B, avvantaggiando appena 42 Comuni su 330”.A dichiararlo è Domenico Marseglia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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