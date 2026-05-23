Campanella anticipata ad agosto la protesta di FdI | È una mazzata per il turismo romagnolo

Notizia in breve

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di stanziare 3 milioni di euro per aprire le scuole a fine agosto, coinvolgendo solo 42 Comuni su 330. La proposta ha suscitato proteste da parte di Fratelli d’Italia, che la considera una decisione dannosa per il turismo romagnolo. La misura viene definita un progetto pilota che crea cittadini di serie A e B, e viene criticata come una scelta miope.