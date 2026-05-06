Ritrovata Elisabetta Ferretto l’ex modella italiana che denunciò gli abusi di Jeffrey Epstein | era in stato di fermo in Florida

Dopo diverse settimane di silenzio, Elisabetta Ferretto, ex modella italiana, è stata trovata in Florida. Era stata posta in stato di fermo dalle autorità locali. Le ricerche erano iniziate dopo che i familiari avevano denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo il 22 aprile. Ferretto era nota per aver denunciato gli abusi di Jeffrey Epstein.

Di lei non si avevano notizie dal 22 aprile e i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa alla procura di Rovigo. Ma Elisabetta Ferretto, ex modella italiana e imprenditrice immobiliare 50enne, non rispondeva al telefono perché in stato di fermo in Florida. La conferma alla famiglia è arrivata ieri – martedì 5 maggio – dai carabinieri della Compagnia di Este: la donna si trova in buone condizioni di salute. Al momento non sono noti i motivi dell’arresto. Aveva raccontato di aver subito molestie da Epstein. Si conclude quindi con un lieto fine la vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso la famiglia della modella. Elisabetta, trasferitasi da giovane negli Stati Uniti, aveva interrotto tutte le comunicazioni dal 22 aprile e questo aveva destato il sospetto dei parenti, con cui era solita avere contatti regolari.🔗 Leggi su Open.online

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