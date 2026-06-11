Il cofondatore di Microsoft ha testimoniato spontaneamente davanti ai parlamentari statunitensi riguardo ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein, morto nel 2019 in carcere. La testimonianza si è svolta a Roma, dove Gates ha risposto alle domande sulla natura delle sue interazioni con il finanziere. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata al termine dell'audizione.

R oma, 10 giu. (askanews) – Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, si è presentato alla commissione del Congresso per essere interrogato dai parlamentari statunitensi in merito ai suoi legami con il finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York nel 2019. «Sono lieto di essere qui di mia spontanea volontà per testimoniare e contribuire al lavoro della commissione. Spero che la mia testimonianza sia utile al lavoro, un lavoro importante, della commissione per ottenere giustizia per le vittime» ha detto Gates ai giornalisti prima di entrare nella sala dell’udienza, senza rispondere a ulteriori domande. I legislatori cercheranno ora di capire la natura della relazione tra Gates ed Epstein, relazione che ha compromesso l’immagine non solo del cofondatore di Microsoft ma anche della sua Gates Foundation. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cofondatore di Microsoft ha scelto di testimoniare spontaneamente davanti ai parlamentari statunitensi per chiarire i suoi legami con il finanziere Jeffrey Epstein

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