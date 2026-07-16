La magistratura ha stabilito che la bomba a Ranucci era reale. La redazione di Report, inclusi giornalisti e giornaliste, è stata oggetto di attacchi mirati a delegittimarli e annientarli. Oltre ai colpi provenienti da fonti istituzionali, si segnala anche un ordigno che, secondo l'inchiesta, potrebbe configurare un delitto di strage.

Sigfrido Ranucci, Report, le giornaliste e i giornalisti della redazione sono un bersaglio da colpire, da delegittimare, da annientare. Mandanti e cecchini sono tanti, ai proiettili istituzionali si è aggiunto l’ordigno, non un petardo, che fa ipotizzare alla magistratura inquirente il delitto di strage. La bomba non era finta, poteva uccidere. Partiamo da qui, dai fatti concreti, e diradiamo per un attimo ombre e sospetti: la parte lesa, la vittima del procedimento penale è Sigfrido Ranucci e chi mette in dubbio questo in modo maldestro e cinico espone ancora di più il giornalista e i suoi collaboratori ai proiettili istituzionali che hanno certamente più mandanti e più cecchini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La bomba a Ranucci era vera. Ma ora è il sistema a volerlo distruggere

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Sigfrido Ranucci: Il governo umilia i magistrati e non vuole una giustizia giusta

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