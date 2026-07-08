È in corso un interrogatorio presso la Procura di Roma nei confronti di un uomo accusato di aver pianificato un attentato contro un giornalista. L’avvocato di Lavitola ha dichiarato che il suo assistito è sconvolto e che tra loro ci sono rapporti di amicizia. Un rappresentante della Rai ha commentato la situazione, dicendo che si tratta di una vera bomba o di una minaccia falsa. L’indagine riguarda l’ipotesi di strage, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità nell’attentato.

Roma, 8 luglio 2026 – È in corso alla Procura di Roma l’interrogatorio davanti ai pm nei confronti di Valter Lavitola, accusato di strage nell'ambito della indagine della Dda sull' attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L’imprenditore, arrivato in Procura poco prima delle 16, secondo i magistrati sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 a Pomezia, in provincia di Roma, all'esterno della casa del conduttore di Report. L’avvocato di Lavitola: “Lui amico fraterno di Ranucci”. L’avvocato difensore di Lavitola, Sergio Cola, entrando in Procura ha dichiarato che il suo assistito “ è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci come confermato dallo stesso giornalista". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Attentato Ranucci, il legale di Lavitola: “È sconvolto, sono amici”. Corsini (Rai): “Bomba vera o farlocca...”

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Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma: Con giornalista amicizia fraterna

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