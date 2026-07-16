Sabato 18 luglio all’Arena Flegrea si terrà l’evento BKFC Napoli, con la partecipazione di quattro atleti italiani, tutti di Livorno. Si tratta di un appuntamento che vedrà sul ring i migliori combattenti di boxe a mani nude a livello internazionale. L’evento, annunciato con largo anticipo, attirerà pubblico e appassionati da tutta Italia. Nessuna modifica o rinvio è stato comunicato fino a ora. La serata prevede incontri di alto livello tra atleti provenienti da diversi paesi.

Manca poco a BKFC Napoli, l'evento che sabato 18 luglio porterà all'Arena Flegrea il meglio della boxe a mani nude mondiale. Dopo essere sbarcata in Italia nel 2025 con le due tappe di Firenze e Roma, la promotion fondata nel 2018 a Filadelfia da David Feldman, torna con quello che si preannuncia uno degli appuntamenti più importanti mai organizzati dalla promotion nel nostro Paese: dodici incontri sulla distanza di cinque round da due minuti e una serata costruita secondo il format americano tra sport e intrattenimento. Per l’occasione la card vanterà una presenza tricolore senza precedenti: quella di Napoli sarà infatti l’edizione di BKFC Italy con il maggior numero di fighter italiani, ben 14, segnale della crescita di una disciplina che sta trovando sempre più spazio anche sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La BKFC sbarca a Napoli, mai così tanti italiani sul ring: quattro sono di Livorno

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