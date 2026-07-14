A Napoli, il Calcio Storico Fiorentino ha fatto il suo ingresso sul ring di BKFC, portando con sé lo spirito della disciplina antica. La partita si è svolta in Piazza Santa Croce, dove i giocatori hanno affrontato il confronto con forza e determinazione, difendendo i propri colori e il proprio quartiere. La scena ha mostrato uomini che si sono scontrati senza mezze misure, in una sfida che ha mantenuto intatto il carattere duro e senza compromessi del calcio storico.

Il Calcio Storico Fiorentino, una delle discipline più antiche e dure al mondo, rappresenta da secoli l'essenza della sfida senza compromessi. In Piazza Santa Croce non si entra solo per vincere: si entra per difendere i propri colori, il proprio quartiere e il proprio onore. È una tradizione che continua ancora oggi, con regole severe ma con uno spirito rimasto immutato nel tempo. Ed è proprio quello stesso spirito che ritroviamo nella BKFC, la più importante organizzazione mondiale di boxe a mani nude. Non è quindi un caso che la card di BKFC Napoli sia stata costruita personalmente da Gabriel Rapisarda, con il prezioso supporto di Pietro Cappelli, uno dei protagonisti assoluti del Calcio Storico Fiorentino, reduce dalla straordinaria vittoria degli Azzurri di Santa Croce, tornati campioni nel 2026 al termine di una finale epica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Dal sabbione di Piazza Santa Croce al ring BKFC: lo spirito del combattimento arriva a Napoli

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