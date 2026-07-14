BKFC Napoli entra nella storia | mai così tanti fighter italiani in una grande promotion internazionale

Da iltempo.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 18 luglio all'Arena Flegrea si terrà BKFC Napoli, evento di boxe a mani nude con numerosi fighter italiani. È la prima volta che così tanti atleti italiani partecipano a una grande promotion internazionale di questo tipo. La manifestazione prevede incontri tra pugili provenienti da diverse nazioni, con l’obiettivo di portare il massimo livello di competizione nel settore. L’evento si svolgerà in una struttura di grande capienza, con un pubblico previsto numeroso.

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Mancano ormai pochi giorni a BKFC Napoli, l'evento che il 18 luglio porterà all'Arena Flegrea il meglio della boxe a mani nude mondiale. Ma c'è un dato che vale più di qualsiasi statistica. Ben 14 fighter italiani saliranno sul ring. Un numero straordinario che rappresenta un record e un segnale fortissimo per tutto il movimento degli sport da combattimento nel nostro Paese. Mai nella storia una promotion internazionale di questo livello aveva dato così tanto spazio agli atleti italiani, offrendo loro la possibilità di combattere davanti al pubblico di casa e, soprattutto, sotto gli occhi di milioni di spettatori in tutto il mondo. BKFC non porta soltanto grandi campioni internazionali in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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