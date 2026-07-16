Kortz Center Heist | la guida per rubare e tenere i capolavori

Dal 14 luglio 2026, GTA Online ha introdotto il Kortz Center Heist, un nuovo colpo che coinvolge la più prestigiosa galleria d’arte di Los Santos. È il primo grande furto in città dopo cinque anni, dall’ultimo a Cayo Perico. La rapina permette ai giocatori di sottrarre e mantenere opere d’arte di alto valore, offrendo un’operazione più elegante rispetto ai precedenti. L’evento è disponibile su tutte le piattaforme del gioco.

Los Santos aspettava un nuovo colpo dai tempi di Cayo Perico, cinque anni fa. Ora è arrivato, ed è il più elegante mai visto in GTA Online: si chiama Kortz Center Heist, è live dal 14 luglio 2026 su tutte le piattaforme, e trasforma la galleria d’arte più prestigiosa di Los Santos nel tuo prossimo grande obiettivo. Non aspettarti un “mordi e fuggi”. È un colpo pensato per la pianificazione, e questa volta il bottino non finisce per forza rivenduto: puoi anche tenertelo ed esporlo. Cos’è e come si sblocca. Il colpo è ambientato al Kortz Center, nelle colline di Pacific Bluffs, e ti mette in contatto con il misterioso Mr. Faber e il suo fixer Raf De Angelis, che ti guidano nella pianificazione e nell’esecuzione del furto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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GTA Online: Kortz Center Heist Prep - Staff Key Card Infiltration Gear Guide (STEALTH + SOLO)

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