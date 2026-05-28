Nasce Nota Bene il progetto unisce guida all’ascolto dei grandi capolavori della classica e concerto

Entrare nel cuore dei grandi capolavori della musica classica e poi ascoltarli dal vivo, con una partecipazione più attiva: è questo l’obiettivo di Nota Bene - Lezioni di Musica e Storia, una novità assoluta del Teatro Nuovo Giovanni da Udine il cui secondo e ultimo appuntamento, dal titolo Sogni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelica by Elisabeth Sanxay Holding | Classic Suspense Tale

Notizie e thread social correlati

Benevento Domani: nasce il progetto che unisce generazioniIl prossimo giovedì 16 aprile alle ore 16:00, le Officine Lombardi di Benevento ospiteranno la presentazione ufficiale di Benevento Domani, un...

Leggi anche: Lo sport che unisce: a Trepuzzi nasce il progetto “Rugby e inclusione”

Argomenti più discussi: Contributo minimo Inpgi: pagamento entro il 31 luglio anche in tre rate; Regione Siciliana Assunzioni previste dal PIAO 2026-2028: circa 2.444 posti di lavoro nei prossimi bandi; Gita al faro – visita al faro di Bari; La Biblioteca al parco.

Molto bene *Urzì (FdI), con concessione d'uso a Valbruna continuità garantita* 'Impossibile Alto Adige senza industria pesante' (ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Gli impegni assunti da Fratelli d'Italia si onorano sempre. Lo dichiara in una nota il deputato e x.com

Studiare italiano ma non riuscire a parlarlo bene reddit