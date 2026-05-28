Nasce Nota Bene il progetto unisce guida all’ascolto dei grandi capolavori della classica e concerto

Da udinetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entrare nel cuore dei grandi capolavori della musica classica e poi ascoltarli dal vivo, con una partecipazione più attiva: è questo l’obiettivo di Nota Bene - Lezioni di Musica e Storia, una novità assoluta del Teatro Nuovo Giovanni da Udine il cui secondo e ultimo appuntamento, dal titolo Sogni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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